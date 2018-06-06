ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

О железногорце Романе Страхове снят документальный фильм "Путь к вершине"

Бывает так, что какая-то мелочь, которую ты сначала даже не воспринимаешь всерьез, приводит к череде непредсказуемых событий, раз и навсегда меняющих твою жизнь...

Это история о том, как увлечение сборкой кубика Рубика, который многие считают лишь игрушкой, превратило целеустремленного студента из провинциального сибирского городка в мирового рекордсмена и победителя телевизионного шоу талантов.

Вдохновляющий пример Романа, которому потребовалось несколько лет упорного труда, чтобы стать тем, кем он является сегодня, доказывает, что нет ничего невозможного для человека, занимающегося любимым делом и самоотверженно идущего к заветной цели.

https://www.instagram.com/romanstrakhov

http://романстрахов.рф