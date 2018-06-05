ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Глава ЗАТО Железногорск находится с рабочим визитом в Татарстане

В 2016 году Сбербанк РФ запустил пилотный проект «Карта жителя Республики Татарстан». В рамках деловой поездки Игорь Куксин и первый замглавы ЗАТО по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Сергей Проскурнин планируют познакомиться с опытом Зеленодольска по переходу на безналичные и бесконтактные расчеты с помощью многофункциональной карты.

Напомним, в апреле 2018 года в рамках XV Красноярского экономического форума между Железногорском и Сибирским банком Сбербанка рф было подписано Соглашение о внедрении на территории ЗАТО «Карты жителя Железногорска» как единого платежно-идентификационного инструмента.

Помимо банковского приложения, с помощью карты можно будет записаться на прием к врачу, получить рецепт на лекарство, оплатить проезд, школьное питание и многое другое.

- В Зеленодольске Сбербанк доказал, что возможен полный уход от наличных денег, - пояснил председатель Сибирского банка Сбербанка Кирилл Брель. – Надеюсь, что повторим этот успех и в Железногорске, где власть заинтересована в создании безналичной городской системы и, в конечном итоге, в формировании по-настоящему современного цифрового общества.

- Совместный проект Железногорска со Сбербанком по созданию единого платежного документа «Карта жителя Железногорска» позволит упростить расчеты и улучшить качество получения услуг горожанами. Это один из наших приоритетов, - сказал Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин. - В рамках взаимодействия с Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» в Железногорске активно внедряется опыт эффективного управления территориями. Цифровая экономика, бережливый город и открытый муниципалитет – основные направления работы.

Сбербанк уже обеспечил pos-терминалами (устройствами для приема банковских карт) 80% торгово-сервисных точек Железногорска.

Отметим, что Железногорск может стать первым в крае городом, перешедшим на безналичную жизнь при помощи мультифункциональной карты. Он вошел в число семи городов России, где в 2018-м году стартует этот проект.

Фото: dorinfo.ru