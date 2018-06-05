ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
Глава ЗАТО Железногорск находится с рабочим визитом в Татарстане
В 2016 году Сбербанк РФ запустил пилотный проект «Карта жителя Республики Татарстан». В рамках деловой поездки Игорь Куксин и первый замглавы ЗАТО по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Сергей Проскурнин планируют познакомиться с опытом Зеленодольска по переходу на безналичные и бесконтактные расчеты с помощью многофункциональной карты.
Напомним, в апреле 2018 года в рамках XV Красноярского экономического форума между Железногорском и Сибирским банком Сбербанка рф было подписано Соглашение о внедрении на территории ЗАТО «Карты жителя Железногорска» как единого платежно-идентификационного инструмента.
Помимо банковского приложения, с помощью карты можно будет записаться на прием к врачу, получить рецепт на лекарство, оплатить проезд, школьное питание и многое другое.
Сбербанк уже обеспечил pos-терминалами (устройствами для приема банковских карт) 80% торгово-сервисных точек Железногорска.
Отметим, что Железногорск может стать первым в крае городом, перешедшим на безналичную жизнь при помощи мультифункциональной карты. Он вошел в число семи городов России, где в 2018-м году стартует этот проект.
Фото: dorinfo.ru