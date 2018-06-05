НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ИЮНЯ

Старинный колокол 19 века из деревни Барабаново привезут на выставку «Сибирь

В Железногорске выясняют причины возгорания на подстанции в Подгорном (видео)