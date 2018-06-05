УСЛЫШАТЬ ЗОВ ВРЕМЕН

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Впервые в Красноярске представят подлинный колокол с храма Параскевы Пятницы из деревни Барабаново

Заброшенный колокол 19 века обнаружен в 80-х годах прошлого века на территории деревни Барабаново. С того времени он находится на постоянном хранении в музее МЧС в Железногорске и ранее нигде не выставлялся.

7 июня уникальный артефакт весом 5 пудов (более 80 кг) привезут на выставку «Сибирь православная». Сопровождать эффектную процессию на пути в выставочный центр «Сибирь» будет колонна байкеров, участвующих в реставрации знаменитой барабановской церкви.

Несмотря на то, что колокол разбит в нескольких местах, его остаточное звучание сохранилось. На выставке «Сибирь православная» колокол поместят на специальную звонницу, которая позволит извлечь из него звук.

Посетители выставки смогут не только услышать старинный колокольный звон, но и оценить особое благородство его тембра, отмечает специалист по изучению сибирских колоколов Алексей Талашкин (Новосибирск). Эксперт, который специально приедет на выставку в Красноярск, рассказывает, что колокол с храма Параскевы Пятницы интересен своим крайне редким декором. На территории Сибири не встречалось ни одного колокола подобного типа.

Впервые увидеть этот артефакт жители Красноярского края смогут 7 июня на выставке «Сибирь православная». Выставка пройдет с 7 по 13 июня в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов). Вход свободный.

Для справки.

Деревня Барабаново находится на противоположном берегу Енисея от Железногорска. Здесь расположена старинная деревянная церковь. На сегодняшний день – это один из старейших сохранившихся на территории края деревянных храмов, построенный в середине XIX века.