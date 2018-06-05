КТО ВИНОВАТ?
05.06.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске выясняют причины возгорания на подстанции в Подгорном
Ольга Аксенова
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
21 мая 2018 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияДознаватели выясняют причину пожара на горно-лыжной базе «Снежинка»
25 мая 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияГроза могла стать причиной отключения света в Железногорске
22 мая 2013 | Раздел: Cобытия••• В поселке Подгорном через неделю начнется вырубка деревьев
22 марта 2013 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе: • Пожар на подстанции: кто виноват? • Вор должен сидеть в тюрьме • Будьте бдительны: на дорогах безбашенные водители
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Владимир, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Пианков, в новости: СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Гость, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ