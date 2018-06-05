ПОБЕДИЛИ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ

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04.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 79 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске прошла XIII Спартакиада органов социальной защиты населения Красноярского края

Наш город такое масштабное мероприятие принимал впервые. Свои силы проверили 250 сотрудников управлений и учреждений социальной защиты из 23 городов и районов Красноярского края.

- Мы много лет в ассоциации, уже больше 20, всегда активно участвуем во всём. А сами принимаем впервые, нам помогают управление по физкультуре и спорту, КОСС, управление культуры и лагерь «Взлёт», - рассказала руководитель управления социальной защиты населения Любовь Дергачева. – Оказалось, такое масштабное мероприятие очень сложно подготовить, хотя каждый делал своё дело, но вопросов много, один только пропускной режим чего стоит, то буквы не те, то состав делегации сменился, спасибо отделу безопасности и режима, полтора месяца нам помогали, всё прошло без сучка и задоринки.

Организаторы спортивной части – управление физической культуры и спорта и КОСС – сумели впечатлить гостей. Если волейбол и стрельба – привычные виды программы, то мультиспорт поставил почти все команды в тупик: большинство ни разу в жизни не играли ни в крокет, ни в гольф, ни в бочче. 

- Первый раз играли, только что открыли для себя. Отлично, понравилось, но надо тренироваться! Попробуем у себя завести, - рассказала Дарья из команды Емельяновского района.Хозяева соревнований и горячим чаем гостей напоили, и кашей накормили, и танцами развлекли. А вот подняться на пьедестал железногорским соцработникам, увы, не удалось. I место у команды Зеленогорска, серебро - у Канска, бронза у Березовского района.

Автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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