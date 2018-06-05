ПОБЕДИЛИ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ
В Железногорске прошла XIII Спартакиада органов социальной защиты населения Красноярского края
Наш город такое масштабное мероприятие принимал впервые. Свои силы проверили 250 сотрудников управлений и учреждений социальной защиты из 23 городов и районов Красноярского края.
Организаторы спортивной части – управление физической культуры и спорта и КОСС – сумели впечатлить гостей. Если волейбол и стрельба – привычные виды программы, то мультиспорт поставил почти все команды в тупик: большинство ни разу в жизни не играли ни в крокет, ни в гольф, ни в бочче.
- Первый раз играли, только что открыли для себя. Отлично, понравилось, но надо тренироваться! Попробуем у себя завести, - рассказала Дарья из команды Емельяновского района.Хозяева соревнований и горячим чаем гостей напоили, и кашей накормили, и танцами развлекли. А вот подняться на пьедестал железногорским соцработникам, увы, не удалось. I место у команды Зеленогорска, серебро - у Канска, бронза у Березовского района.
Автор публикации София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск