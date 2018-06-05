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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ИЮНЯ
05.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ИЮНЯ
УСЛЫШАТЬ ЗОВ ВРЕМЕН

УСЛЫШАТЬ ЗОВ ВРЕМЕН
05.06.18 | Главные темы / Cобытия
Старинный колокол 19 века из деревни Барабаново привезут на выставку «Сибирь
КТО ВИНОВАТ?

КТО ВИНОВАТ?
05.06.18 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске выясняют причины возгорания на подстанции в Подгорном (видео)
ПОБЕДИЛИ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ

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04.06.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске прошла XIII Спартакиада органов социальной защиты населения
И СНОВА КРЭК?

И СНОВА КРЭК?
04.06.18 | Главные темы / Происшествия
В прошедшее воскресенье южная часть Железногорска осталась без электричества на

РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 ИЮНЯ

04.06.18 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина


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