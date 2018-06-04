И СНОВА КРЭК?

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04.06.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 8 | Автор: Галина Процкая

Южная часть Железногорска осталась без электричества на три часа

3 июня в 15.56 произошло отключение воздушной линии на 110 кВ С-290. Это одна из линий, от которой идёт электроснабжение южной части города. Электроснабжение отключилось в районе Ленинградского проспекта, улицы 60 лет ВЛКСМ, в загородных лагерях «Горный» и «Орбита», посёлках Новый Путь, Тартат и Терентьево.

- Причина отключения – разрушение трансформатора напряжения на подстанции П4, которую сейчас эксплуатирует КрасЭКО. Причина разрушения трансформатора сейчас выясняется, - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков.

После отключения был предпринят ряд мер оперативным персоналом для того, чтобы подать электроснабжение на всех потребителей. Для переключения через подстанцию П8 был задействован персонал КрасЭКО и Горно-химического комбината, поскольку П8 является собственностью ГХК. Переключение произведены, и в 18.40 электроснабжение было подано.

- Оперативно сработал и персонал Гортеплоэнерго, - отметил Сергей Пешков. - Отключились водозаборные сооружения, три канализационные насосные станции. ГТЭ вывозили туда дизеля, чтобы производить откачку. Все действия были произведены оперативным персоналом правильно.

В 22.20 линия С-290 была вчера полностью включена в работу. Трансформатор напряжения просто выведен из схемы. Работа возможна и без него, этот трансформатор отвечает за учёт электроэнергии.

В администрации ЗАТО создана комиссия для составления акта, расследования и итогов этого случая.

Гортеплоэнерго информирует всех горожан, что до 6 июня возможна повышенная мутность холодной воды, при этом она пригодна к употреблению.

К слову сказать, переключение для горожан могло произойти незаметно. Но в это же время на 8-й подстанции (П8) в плановом ремонте был один из трансформаторов. Если бы он был в работе, электричество не пропадало бы.

При разрушении трансформатора напряжения произошло возгорание.

- Я был на месте. Трансформатор напряжения маслонаполненный. При его разрушении масло загорелось, выплеснулось. В радиусе порядка 10 метров горела трава, обмотки и изоляция трансформатора. Сильного пожара не было, - сообщил Сергей Пешков.

Источник: муниципальный портал



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