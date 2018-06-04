И СНОВА КРЭК?
Южная часть Железногорска осталась без электричества на три часа
3 июня в 15.56 произошло отключение воздушной линии на 110 кВ С-290. Это одна из линий, от которой идёт электроснабжение южной части города. Электроснабжение отключилось в районе Ленинградского проспекта, улицы 60 лет ВЛКСМ, в загородных лагерях «Горный» и «Орбита», посёлках Новый Путь, Тартат и Терентьево.
После отключения был предпринят ряд мер оперативным персоналом для того, чтобы подать электроснабжение на всех потребителей. Для переключения через подстанцию П8 был задействован персонал КрасЭКО и Горно-химического комбината, поскольку П8 является собственностью ГХК. Переключение произведены, и в 18.40 электроснабжение было подано.
В 22.20 линия С-290 была вчера полностью включена в работу. Трансформатор напряжения просто выведен из схемы. Работа возможна и без него, этот трансформатор отвечает за учёт электроэнергии.
В администрации ЗАТО создана комиссия для составления акта, расследования и итогов этого случая.
Гортеплоэнерго информирует всех горожан, что до 6 июня возможна повышенная мутность холодной воды, при этом она пригодна к употреблению.
К слову сказать, переключение для горожан могло произойти незаметно. Но в это же время на 8-й подстанции (П8) в плановом ремонте был один из трансформаторов. Если бы он был в работе, электричество не пропадало бы.
При разрушении трансформатора напряжения произошло возгорание.
Источник: муниципальный портал