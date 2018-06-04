НАПРЯЖЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Сегодня по всей России проходят ЕГЭ по истории и химии

В Красноярском крае химию пишут 2105 (12,4%) человек, историю – 3040 (17,9%) выпускников.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. ЕГЭ по истории проверяет знания по трем основным историческим периодам: "Древность и Средневековье", "Новая история" и "Новейшая история". К примеру, задания 13, 14 и 15 выполняются с использованием исторической карты или схемы. В этих заданиях, как правило, спрашивается имя деятеля, связанное с событиями на карте, географическое название (город, крепость, река и т.п.) и, иногда, временной период.

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов. ЕГЭ по химии проверяет знания таких важнейших разделов школьного курса, как теоретические основы химии, неорганическая химия, органическая химия, методы познания в химии, химия и жизнь. К примеру, задание повышенной сложности предполагает решение задачи с уравнениями реакций.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня.

Следующий экзамен пройдет 6 июня. В этот день выпускники будут сдавать второй обязательный предмет – русский язык.