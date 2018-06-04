В КАССЕ ПОЖИВИЛАСЬ
03.06.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске старшего кассира супермаркета заподозрили в присвоении 350 тысяч рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего кассира ООО «Торговая сеть «Командор», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в крупном размере).
По предварительной версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года старший кассир ООО «Торговая сеть «Командор» находясь в супермаркете, присвоила денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.
В настоящее время устанавливается все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: krk.sledcom.ru
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