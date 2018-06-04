ЧИТАЕМ САМИ!

Редакция "Свежего телевидения" продолжает детский проект "Звездный час"

Он продолжит серию программ с участием железногорцев. В этот раз маленькие горожане выступают в роли ведущих и читают стихи.

Второй выпуск вышел в эфир 1 июня на канале «Мир24» в сетях кабельного телевидения МП "ГТС".