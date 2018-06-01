ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Игоря Куксина с Днём защиты детей



Уважаемые железногорцы!



Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!



Счастливое детство - основа благополучной и спокойной жизни современного общества. Дети, выросшие в любви и доброте, будут заботиться об окружающем мире, с участием и уважением относиться к старшим, не давать в обиду младших, гордиться и любить свою Родину.

Жизнь, наполненная яркими впечатлениями, добрыми людьми и радостью. Именно таким должно быть детство каждого ребенка. И в этом главная задача нас, взрослых.

Выражаю слова признательности родителям и педагогам, которые вкладывают в наших детей душу, воспитывая не только отзывчивых людей в юных горожанах, но и целеустремленных и ответственных граждан. И все не зря! С каждым годом число ребят из Железногорска, занявших призовые места во всероссийских и региональных конкурсах, спортивных соревнованиях растет. Они – наша гордость, наше будущее!

В Год семейных ценностей – именно под таким девизом пройдет в Железногорске 2018 год - желаю каждой семье любви и добра. Пусть наши юные железногорцы совершают новые открытия, получают незабываемые впечатления, а их лица светятся от счастья!



Глава ЗАТО г. Железногорск

И.Г. Куксин