МИЛЛИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2018 года

От Железногорска заявки подали 5 некоммерческих организаций. Статус победителя получили две:

1. "Этот мир для тебя" с проектом "Моё особенное счастье", размер гранта 1 766 400,00 руб.

2. Школа верховой езды "Лошадка" Железногорск с проектом "Конноспортивный театр "Аликорн", размер гранта 2 998 680,00 руб.