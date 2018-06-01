МИЛЛИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
01.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Наталья Кокорина
Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2018 года
От Железногорска заявки подали 5 некоммерческих организаций. Статус победителя получили две:
1. "Этот мир для тебя" с проектом "Моё особенное счастье", размер гранта 1 766 400,00 руб.
2. Школа верховой езды "Лошадка" Железногорск с проектом "Конноспортивный театр "Аликорн", размер гранта 2 998 680,00 руб.
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