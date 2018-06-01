СЕЗОН ОТКРЫТ

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Сегодня в Железногорске начала работу лодочная станция



На водноспортивной базе «Волна» открылся прокат лодок и катамаранов.

В среду, четверг и в пятницу покататься по озеру можно с 14 до 21 часа. В выходные с 10 утра до девяти вечера. В понедельник и вторник прокат не работает. За час прогулки на лодке придется заплатить 220 рублей, на катамаране - 200 рублей.