СЕЗОН ОТКРЫТ

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01.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина
Сегодня в Железногорске начала работу лодочная станция
На водноспортивной базе «Волна» открылся прокат лодок и катамаранов.
В среду, четверг и в пятницу покататься по озеру можно с 14 до 21 часа. В выходные с 10 утра до девяти вечера. В понедельник и вторник прокат не работает. За час прогулки на лодке придется заплатить 220 рублей, на катамаране - 200 рублей.
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