ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 31 МАЯ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Игоря Куксина с Днём защиты детей

МИЛЛИОННАЯ ПОДДЕРЖКА Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов - 2018

СЕЗОН ОТКРЫТ Сегодня в Железногорске начала работу лодочная станция

"ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" НА СВЕЖЕМ ТВ Редакция "Свежего телевидения" запустила новый детский телепроект "Звездный час"