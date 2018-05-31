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МОЛОКО ЗА ВРЕДНОСТЬ

31.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае учителям будут доплачивать за ЕГЭ

В этом году в Красноярском крае школу закончат 14,6 тысяч одиннадцатиклассников и 28,6 тысяч девятиклассников. Сейчас школьники по всему региону сдают экзамены ЕГЭ.

Между тем, в Министерстве образования РФ решили, что труд педагогов во время проведения выпускных экзаменов должен оплачиваться отдельно, а не входить в заработную плату педагога. Если сейчас в регионах самостоятельно решают, как и на сколько материально отметить учителей, которые заняты во время ЕГЭ, то с 2019 года такса будет установлена официально.

В федеральных СМИ уже озвучена сумма – 200 рублей за час работы. Именно такая цифра обсуждается в российском Правительстве в качестве премии за работу учителя.
Фото: vm.ru



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