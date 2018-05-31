СКОРО ПРАЗДНИК ГОРОДА!

Перед железногорцами выступят участники проекта Росатома «10 песен атомных городов»



28 июля Железногорск отметит 68-й день рождения. Тема традиционного карнавального шествия в этом году - «Легенды и мифы городского озера». Ожидается, что участников костюмированного шоу будет около 1500.

Также накануне Дня города на стадионе «Труд» пройдет суточный футбольный марафон. Утро 28 июля начнется с рыбалки на озере, а из улова гостеприимный повар сварит для всех желающих уху. Позже на мысе откроется арт-объект - какой именно, организаторы пока держат в секрете. В парке возле главного фонтана состоится семейный караоке-батл.

В качестве приглашенных знаменитостей вечером на стадионе "Труд" перед железногорцами выступят участники проекта Росатома «10 песен атомных городов» во главе с его автором Тимуром Ведерниковым. Вы услышите только живой звук!