СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

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31.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Выбираем слоган Дня города!

28 июля Железногорск отметит свой 68-й день рождения. Администрация города и организаторы праздника обращаются с просьбой к железногорцам определить лучшие слоганы, которые будут размещены на новых автобусах и задействованы во время торжеств на различных площадках ЗАТО.

Выбрать один из вариантов можно на главной странице сайта газеты «Город и горожане» www.gig26.ru либо предложить собственный в комментариях под этим сообщением. 



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