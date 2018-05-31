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В Красноярском крае учителям будут доплачивать за ЕГЭ
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

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31.05.18 | Главные темы / Cобытия
Горожанам предложили выбрать лучший слоган к Дню рождения Железногорска
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
31.05.18 | Главные темы / Происшествия
Сегодня утром в Красноярске на улице Глинки произошло ДТП с участием
ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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30.05.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте 31 мая в свежем выпуске газеты «Город и горожане»

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 30 МАЯ

30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая



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