СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
31.05.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 4 | Автор: Галина Процкая
Сегодня утром в Красноярске на улице Глинки произошло ДТП с участием железногорского автобуса
В маршрут №189 на полном ходу врезалась Мазда. Иномарка протаранила автобус сзади. Водитель Демио погиб на месте. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, они не пострадали.
По словам сотрудников Госавтоинспекции, тормозного пути у иномарки не было. Водитель автобуса прошел медицинское освидетельствование, нарушений нет. Директор ПАТП Сергей Плотников сейчас находится на месте аварии, по возвращению в Железногорск он подробнее расскажет о случившимся.
Фото из соцсетей
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