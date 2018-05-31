СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Сегодня утром в Красноярске на улице Глинки произошло ДТП с участием железногорского автобуса

В маршрут №189 на полном ходу врезалась Мазда. Иномарка протаранила автобус сзади. Водитель Демио погиб на месте. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, они не пострадали.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, тормозного пути у иномарки не было. Водитель автобуса прошел медицинское освидетельствование, нарушений нет. Директор ПАТП Сергей Плотников сейчас находится на месте аварии, по возвращению в Железногорск он подробнее расскажет о случившимся.

Фото из соцсетей