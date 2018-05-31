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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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Читайте 31 мая в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Читайте 31 мая в свежем выпуске газеты «Город и горожане»!

…В середине апреля 1958 года затвор плотины был опущен, течение реки остановлено, началось затопление поймы Кантата. По городу мгновенно разнеслась весть - озеро заполняют. Люди стояли и смотрели на величественное зрелище: рождение городского озера...

- Все малыши забавные и милые, но вырастают они разными. И не всех принимает общество. Почему так происходит, рассуждает психолог школы 95 Юлия Кеуш, с которой газета встретилась накануне Дня защиты детей.

- Злостные неплательщики алиментов теперь рискуют оказаться в статусе «безвестно отсутствующие» со всеми вытекающими последствиями. Это связано с новыми поправками. Газета выяснила, в чем плюсы и минусы нового закона.

- Приглашая на сцену Государственного Кремлевского дворца сибирский квартет «Зеленая лампа», его по ошибке нарекли лампой золотой. Но погрешность ведущего концерта оказалась знаковой.

- Зоопарк - такое место, после посещения которого всегда поднимается настроение. И как можно остаться равнодушным: его обитатели милые, непосредственные, открытые для общения, но при этом каждый со своим характером.

- И многое другое…



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