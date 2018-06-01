"ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" НА СВЕЖЕМ ТВ

Редакция "Свежего телевидения" к 1 июня запустила новый детский телепроект "Звездный час"

Он продолжит серию программ с участием железногорцев. В этот раз маленькие горожане выступают в роли ведущих и читают стихи.

Первый выпуск вышел в эфир 31 мая на канале «Мир24» в сетях кабельного телевидения МП "ГТС".

Автор проекта АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ, режиссер «Свежего ТВ»







