"ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" НА СВЕЖЕМ ТВ
01.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
Редакция "Свежего телевидения" к 1 июня запустила новый детский телепроект "Звездный час"
Он продолжит серию программ с участием железногорцев. В этот раз маленькие горожане выступают в роли ведущих и читают стихи.
Первый выпуск вышел в эфир 31 мая на канале «Мир24» в сетях кабельного телевидения МП "ГТС".
Автор проекта АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ, режиссер «Свежего ТВ»
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