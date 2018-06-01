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"ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" НА СВЕЖЕМ ТВ

01.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Редакция "Свежего телевидения" к 1 июня запустила новый детский телепроект "Звездный час" 

Он продолжит серию программ с участием железногорцев. В этот раз маленькие горожане выступают в роли ведущих и читают стихи.

Первый выпуск вышел в эфир 31 мая на канале «Мир24» в сетях кабельного телевидения МП "ГТС". 

Автор проекта АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ, режиссер «Свежего ТВ»





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