КЛЮЧ НА СТАРТЕ

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30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая

Горно-химический комбинат успешно провел пилотную переработку ОЯТ энергетического реактора ВВЭР-1000 российских АЭС

ГХК готов приступить к плановой переработке ОЯТ, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Петр Гаврилов.

Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности ОЯТ, утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных материалов и обеспечение их дальнейшего использования.

"Мы завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В их рамках мы разделали первую реальную отработавшую тепловыделяющую сборку реактора ВВЭР-1000 с Балаковской атомной электростанции. Целью было проверить в опытно-промышленном масштабе технологию нашего опытно-демонстрационного центра - то, о чем мы заявляли на всех уровнях, что это технология "три плюс", позволяющая уйти от жидких радиоактивных отходов. Сразу скажу, что технология полностью подтвердила свою состоятельность", - сказал Гаврилов.

Работы проводятся на входящем в состав изотопно-химического завода ГХК пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке отработавшего ядерного топлива, в котором применяются новейшие, экологически чистые технологии поколения 3+. Самые современные на сегодняшний день промышленные мощности, действующие во Франции, оцениваются экспертами как второе поколение технологий переработки ОЯТ.

По мнению специалистов, новая технология, примененная на ГХК, не "повторяет и догоняет" лучшие зарубежные образцы, а создает новую ступень развития атомной техники. Пусковой комплекс опытно- демонстрационного центра необходим для отработки технологических режимов переработки ОЯТ на промышленном оборудовании. Полученные данные будут использованы при создании ОДЦ в полном развитии, где будет проводиться промышленная переработка ОЯТ.

Особенностью технологий, которые применяются на ОДЦ, стало полное отсутствие жидких радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появилась уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. Как отмечают специалисты, этими технологиями сегодня обладает только Росатом. Строительство ОДЦ стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК.

Одной из ключевых операций в новой технологии является волоксидация (от англ. volume oxidation, объемное окисление) - та операция, которая принципиально отличает поколение 3+ технологии переработки ОЯТ от предыдущего поколения. Эта технология позволяет отогнать в газовую фазу радиоактивные тритий и йод-129 и не допустить образования жидких радиоактивных отходов после растворения содержимого фрагментов топливной сборки.

"Мы сделали первый важный шаг, но дальше надо наращивать производительность переработки ОЯТ, поскольку в процессах масштабирования всегда возникают особенности. Уже в рамках НИОКР было выявлено несколько нюансов, которые мы решили. Сейчас цель - выйти на плановую производительности пускового комплекса ОДЦ - пять тонн в год", - сообщил Гаврилов. "Мы готовы к плановой переработке ОЯТ", - подчеркнул генеральный директор ГХК.

Источник: ria.ru



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