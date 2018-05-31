СПАРТАКИАДА СОЦРАБОТНИКОВ
30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
Социальные работники Красноярского края померятся силами в Железногорске
Впервые в Железногорске состоится XIII Спартакиада органов социальной защиты населения, членов ассоциаций «Социальная защита-Центр» и «Социальная защита – Восток».
В Железногорск приедут около 250 сотрудников управлений и учреждений социальной защиты из 23 городов и районов края.
Соревнования проводятся по трём видам программы: пляжный волейбол, стрельба, мультиспорт (командные соревнования по бочче, крокету, фрисби, гольфу, серсо, стритболу, дартсу).
Открытие Спартакиады состоится 1 июня в 11.00 на стадионе "Труд".
Фото: из соцсети
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
27 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортСергей Пешков – сильнейший теннисист среди глав городов и районов края
11 февраля 2010 | Раздел: Спорт••• С 20 по 22 февраля 2010 года в Железногорске пройдут VIII зимние спортивные игры среди сельских районов и городов Красноярского края «Олимпийская зима Красноярья».
19 августа 2009 | Раздел: Спорт20 августа в Зеленогорске стартует Спартакиада городов Красноярского края. Не останутся в стороне от масштабных соревнований и железногорские спортсмены.
5 марта 2009 | Раздел: Cобытия10 марта в нашем городе состоится защита проектов в рамках реализации программы "Социальное партнерство во имя развития".
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гость, в новости: ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
Гость, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Гость, в новости: В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ
Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ