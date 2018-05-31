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Социальные работники Красноярского края померятся силами в Железногорске

СПАРТАКИАДА СОЦРАБОТНИКОВ

30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Социальные работники Красноярского края померятся силами в Железногорске

Впервые в Железногорске состоится XIII Спартакиада органов социальной защиты населения, членов ассоциаций «Социальная защита-Центр» и «Социальная защита – Восток». 

В Железногорск приедут около 250 сотрудников управлений и учреждений социальной защиты из 23 городов и районов края.
Соревнования проводятся по трём видам программы: пляжный волейбол, стрельба, мультиспорт (командные соревнования по бочче, крокету, фрисби, гольфу, серсо, стритболу, дартсу).

Открытие Спартакиады состоится 1 июня в 11.00 на стадионе "Труд".

Фото: из соцсети



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