СПАРТАКИАДА СОЦРАБОТНИКОВ

Социальные работники Красноярского края померятся силами в Железногорске Впервые в Железногорске состоится XIII Спартакиада органов социальной защиты населения, членов ассоциаций «Социальная защита-Центр» и «Социальная защита – Восток». В Железногорск приедут около 250 сотрудников управлений и учреждений социальной защиты из 23 городов и районов края.

Соревнования проводятся по трём видам программы: пляжный волейбол, стрельба, мультиспорт (командные соревнования по бочче, крокету, фрисби, гольфу, серсо, стритболу, дартсу). Открытие Спартакиады состоится 1 июня в 11.00 на стадионе "Труд". Фото: из соцсети

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"ОЛИМПИЙСКАЯ ЗИМА КРАСНОЯРЬЯ" - В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ••• С 20 по 22 февраля 2010 года в Железногорске пройдут VIII зимние спортивные игры среди сельских районов и городов Красноярского края «Олимпийская зима Красноярья».

НА СПАРТАКИАДУ СЪЕДУТСЯ БОЛЕЕ 700 ГОСТЕЙ 20 августа в Зеленогорске стартует Спартакиада городов Красноярского края. Не останутся в стороне от масштабных соревнований и железногорские спортсмены.