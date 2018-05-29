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ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

29.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске состоится презентация книги шеф-редактора «ГиГ» Маргариты Соседовой
15 июня в Центральной городской библиотеке пройдет презентация новой книги журналиста Маргариты Соседовой «Предсказание».

Это уже третий сборник рассказов и повестей Маргариты. Первая книга «Женщина за дверью» вышла в свет в 2013 году, вторая «Ди и Во» - в 2015-м.

Героини произведений железногорской писательницы - обычные женщины, которые работают рядом или живут по соседству. Они любят и ненавидят, прощают и презирают, падают и поднимаются.

- О таких дамах писать вроде как и не принято, - рассказывает журналист и член Российского союза писателей Маргарита Соседова. - Ведь это не принцессы и не сказочные Золушки. Хотя, положа руку на сердце, есть в них и что-то от первой, и кое-что от второй. Вот вы знаете, чем живет ваша соседка? Та самая, которая приветливо кивнула вам в подъезде и скрылась за дверью своей квартиры? Возможно, там ее встретил супруг: поцелуем или ударом кулака. Возможно, она по ночам горько оплакивает некогда брошенного ребенка, переживает предательство близкой подруги или спешит на точку, где давно работает проституткой. Или, к примеру, ваша бывшая одноклассница спивается и опускается на самое дно, но в какой-то момент вдруг находит силы начать все сначала. А вы бы так смогли?
«Предсказание» - книга про нас с вами. Конечно, мы все разные, но иногда чья-то судьба до боли узнаваема. И разница только в том, как поступил тот или иной человек в похожей ситуации, и как поступили или еще только намереваетесь поступить вы.

Истории, рассказанные Маргаритой Соседовой, дарят нам всем шанс. Шанс понять, что выход есть из любой ситуации. «Предсказание» - не вымысел, так действительно бывает. Это бесценный опыт таких слабых и таких сильных русских женщин.

Презентация сборника состоится в зале искусств Горьковки.
Начало в 18.00.

Источник: ГиГ



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