ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
В Железногорске состоится презентация книги шеф-редактора «ГиГ» Маргариты Соседовой
15 июня в Центральной городской библиотеке пройдет презентация новой книги журналиста Маргариты Соседовой «Предсказание».
Это уже третий сборник рассказов и повестей Маргариты. Первая книга «Женщина за дверью» вышла в свет в 2013 году, вторая «Ди и Во» - в 2015-м.
Героини произведений железногорской писательницы - обычные женщины, которые работают рядом или живут по соседству. Они любят и ненавидят, прощают и презирают, падают и поднимаются.
«Предсказание» - книга про нас с вами. Конечно, мы все разные, но иногда чья-то судьба до боли узнаваема. И разница только в том, как поступил тот или иной человек в похожей ситуации, и как поступили или еще только намереваетесь поступить вы.
Истории, рассказанные Маргаритой Соседовой, дарят нам всем шанс. Шанс понять, что выход есть из любой ситуации. «Предсказание» - не вымысел, так действительно бывает. Это бесценный опыт таких слабых и таких сильных русских женщин.
Презентация сборника состоится в зале искусств Горьковки.
Начало в 18.00.
Источник: ГиГ