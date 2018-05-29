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29.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина

На стадионе «Труд» прошёл спортивный праздник «Весёлые старты» среди детей с ограниченными возможностями

Ребятам, собравшимся 27 мая на стадионе «Труд», не нужно придумывать специальные гонки и усложнять маршруты. Для многих из них каждый день и шаг – преодоление себя. Однако все 25 участников спортивного праздника справились с заданиями и успешно добрались до финиша.

Такой спортивный праздник МАУ «КОСС» проводит каждое лето ко Дню защиты детей. Организаторы всегда стараются привнести в программу что-то новое, так сделали и на этот раз. Добавили эстафету «Биатлон» - участники бежали к цели в коротких пластиковых лыжах, «Трус не играет в хоккей» - мяч следовало вести клюшкой вокруг конусов и усложнили «Экстремальный бобслей» - ребёнку нужно было не только не свалиться со скейта, но и удержать пластмассовый мячик (попробуйте сами, и поймёте, что тут нужна завидная координация). 

- Рискнули и включили в программу задания, которые раньше «побаивались» предлагать ребятам, вдруг им будет слишком тяжело. И ничего подобного: да, сложно, но ни один не сдался, не ушел, не отвернулся, все справились, - рассказывает главный судья «Весёлых стартов», начальник отдела по группе видов спорта МАУ «КОСС» Екатерина Заранкова. – Нам очень помог волонтёр Игорь из Молодёжного центра, и, конечно, родители, всем огромное спасибо.

Мамы, папы, братья и сёстры на празднике действительно включились в процесс по полной: и детям помогали, и с реквизитом, и с музыкой. Словом, были равноценными участниками. 
- Радует, что всегда придумывают интересные конкурсы, ребята привыкают, а им готовят какой-то сюрприз, новые испытания. Костюмы аниматоров тоже разные, в этот раз была Супермышь – один из пап. Этот «мыш» и ребятам помогал, и призы вручал, - говорит одна из мам Анастасия Митрофанова. - И очень приятно, что с каждым годом становится всё больше участников.


Всем участникам в финале вручили небольшие, но приятные награды.



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