ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ
На стадионе «Труд» прошёл спортивный праздник «Весёлые старты» среди детей с ограниченными возможностями
Ребятам, собравшимся 27 мая на стадионе «Труд», не нужно придумывать специальные гонки и усложнять маршруты. Для многих из них каждый день и шаг – преодоление себя. Однако все 25 участников спортивного праздника справились с заданиями и успешно добрались до финиша.
Такой спортивный праздник МАУ «КОСС» проводит каждое лето ко Дню защиты детей. Организаторы всегда стараются привнести в программу что-то новое, так сделали и на этот раз. Добавили эстафету «Биатлон» - участники бежали к цели в коротких пластиковых лыжах, «Трус не играет в хоккей» - мяч следовало вести клюшкой вокруг конусов и усложнили «Экстремальный бобслей» - ребёнку нужно было не только не свалиться со скейта, но и удержать пластмассовый мячик (попробуйте сами, и поймёте, что тут нужна завидная координация).
Мамы, папы, братья и сёстры на празднике действительно включились в процесс по полной: и детям помогали, и с реквизитом, и с музыкой. Словом, были равноценными участниками.
Всем участникам в финале вручили небольшие, но приятные награды.