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ШУБКА ДЛЯ МИШКИ

29.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

Медведя по проспекту Курчатова одели в летний зеленый наряд

Фигура ландшафтного дизайна сделана из металлического каркаса, глины, грунта и разных видов растений. Хозяин тайги красуется на возвышении из камней и гравия. Этот великолепный подарок городу сделал в 2011 году Комбинат благоустройства.

Накануне работники цеха благоустройства и озеленения КБУ обмазали металлическую конструкцию земляной смесью и укрыли на ночь целлофановой пленкой.

А сегодня утром коммунальщики приступили к детальному украшению "шубки" косолапого декоративной травой "седум". Но сколько мишка простоит невредимым, сказать сложно. Местные вандалы уже много раз покушались на обаятельного зверя. Очевидно, нам следует поучиться у жителей краевого центра.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 10:09 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Все равно обдерут и сломают, это каждый год!!!

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