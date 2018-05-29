ШУБКА ДЛЯ МИШКИ
29.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая
Медведя по проспекту Курчатова одели в летний зеленый наряд
Фигура ландшафтного дизайна сделана из металлического каркаса, глины, грунта и разных видов растений. Хозяин тайги красуется на возвышении из камней и гравия. Этот великолепный подарок городу сделал в 2011 году Комбинат благоустройства.
Накануне работники цеха благоустройства и озеленения КБУ обмазали металлическую конструкцию земляной смесью и укрыли на ночь целлофановой пленкой.
А сегодня утром коммунальщики приступили к детальному украшению "шубки" косолапого декоративной травой "седум". Но сколько мишка простоит невредимым, сказать сложно. Местные вандалы уже много раз покушались на обаятельного зверя. Очевидно, нам следует поучиться у жителей краевого центра.
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