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ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

28.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

Сегодня глава ЗАТО Игорь Куксин поздравил лучшего воспитателя Красноярского края.

Воспитателем года в Красноярском крае стала инструктор по физической культуре детского сада № 72 «Дельфинёнок» Ирина Ефимова. 


Абсолютному победителю Ирине Ефимовой достался сертификат на получение денежной премии в размере 100 тысяч рублей и золотой значок конкурса.

В ноябре Ирина Ефимова примет участие во Всероссийском профессиональном конкурсе "Воспитатель года России-2018", который пройдет в  Орле.



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