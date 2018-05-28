ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

Сегодня глава ЗАТО Игорь Куксин поздравил лучшего воспитателя Красноярского края.



Воспитателем года в Красноярском крае стала инструктор по физической культуре детского сада № 72 «Дельфинёнок» Ирина Ефимова.



Абсолютному победителю Ирине Ефимовой достался сертификат на получение денежной премии в размере 100 тысяч рублей и золотой значок конкурса.



В ноябре Ирина Ефимова примет участие во Всероссийском профессиональном конкурсе "Воспитатель года России-2018", который пройдет в Орле.