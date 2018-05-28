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В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

28.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Сегодня, в День Святого Духа, глава Красноярской и Ачинской митрополии Пантелеимон посетил Железногорск

Утром возле стен Собора горожане торжественно встретили правящего архиерея и красноярское духовенство. 

По давнему благочестивому обычаю накануне Дня Святой Троицы прихожане с любовью украсили наш храм яркой зеленью — ветками берез и цветами. Его Высокопреосвященство возглавил праздничную Божественную литургию.

Вместе с Владыкой совершали молитву настоятель Покровского кафедрального собора митрофорный протоиерей Владимир (Дорош), наместник Успенского мужского монастыря игумен Иннокентий (Нилов), настоятель Железногорского собора митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн и клирики Покровского кафедрального и железногорского Михаило-Архангельского соборов.

В числе прихожан, собравшихся на всеобщую молитву, на богослужении присутствовали казаки Северо-Красноярской казачьей станицы.
За Литургией пел хор Михаило-Архангельского собора.

По окончании богослужения Владыка Пантелеимон обратился к верующим с Архипастырским словом.

- Сегодняшний день посвящен третьей Божественной ипостаси — Святому Духу, который невидимо пребывает среди нас всегда. Он известен и понятен только верующим и крещеным людям. Непросвещенные, живущие рядом с нами, не понимают, что Дух Святой обновляет человека.

Вчера мы читали очистительные молитвы на весь год. Мы исповедуемся, и нам кажется, что все грехи мы открываем духовнику или священнику. Но есть вещи, о которых можно забыть, или даже самому стыдно о них думать. Есть и такие грехи, за которые полагается не только Небесная кара, но и обычная, земная. Поэтому и нужны очистительные молитвы.

Первая — за те грехи, которые человечество совершает под диктовку дьявола. Самые безобразные, о которых мы не можем подробно рассказать из-за стыда. Вторая молитва — о загробном мире, о наших усопших, потому что Господь наш Иисус Христос воскресением Своим показал, что смерти не существует. А значит, наши усопшие ждут от нас этой молитвы, ибо сами они не могут просить прощения, но мы можем сделать это за них.

В третьей же молитве мы просим, чтобы благодать Духа Святого освещала Землю, которая дает жизнь человеку и отпускала грехи тем, кто сам не смог покаяться. Есть очень совестливые люди, которые стыдятся открывать свои грехи. И многие их совершают, порой, даже не задумываясь. Например, разводы. Аборты. А уж вера в гадалок, гороскопы и всякое чародейство, присуща, зачастую, даже истинно верующим. Но Господь видит эти грехи, и потому мы молим, чтобы человек очистился благодатью Святого Духа.

День Святой Троицы может стать началом новой жизни для человека, воскресением после грехов. Грехи — это духовная смерть, и мы просим Господа укрепить наши силы, оградить и очистить от греха. Этот день — напутствие от Бога человеку жить святой, благословенной жизнью, проявлять терпение и любовь к ближнему и хранить землю, на которой живет.

И во Второе Пришествие Земля будет освящена, и мы воскреснем, ибо знаем, что верующие во Христа не знают смерти, и подтверждение тому — невидимая, но всесильная благодать Духа Святого.

Аминь.

фото пресс-службы Красноярской епархии



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