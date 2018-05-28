НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Железногорские организации МП КБУ и ООО "Русский профиль" признаны лучшими потребителями электроэнергии

Лучших потребителей электроэнергии по результатам 2017 года в рамках регионального этапа федеральной акции "Надежный партнер" наградили накануне в Красноярске.

Организатором проекта стало ПАО "Красноярскэнергосбыт" (входит в группу "РусГидро") при поддержке регионального правительства, министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Главными критериями для определения победителей стали четкое и полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности перед энергетиками, равномерность и регулярность оплаты, наличие приборов учета электрической энергии и использование их при расчетах.

На первом этапе оргкомитет отобрал около 5000 предприятий региона - наиболее добросовестных потребителей электроэнергии. Для выявления лучших была изучена история взаимоотношений этих организаций с энергетиками на протяжении последних лет.

В результате были определены 42 победителя из 26 населенных пунктов Красноярского края.

Из числа железногорских организаций в число победителей вошли ООО «Русский профиль» (номинация "Промышленные потребители") и МП «Комбинат благоустройства» (номинация "Организации и предприятия ЖКК").