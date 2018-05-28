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Компания «ИСС» предоставит железногорским медикам 47 персональных компьютеров

КУРС НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ

28.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Компания «Информационные спутниковые системы» оказывает поддержку в информатизации Клинической больницы № 51

В рамках сотрудничества компания «ИСС» предоставит железногорским медикам 47 персональных компьютеров. Эта компьютерная техника поможет медикам в реализации проекта «Бережливая поликлиника», предусматривающего внедрение электронного документооборота, ведение электронной истории болезни, а также выдачу рецептов и больничных листов в электронном виде.

Первая партия из 17 компьютеров уже передана специалистам Клинической больницы, оставшаяся часть техники поступит в распоряжение медиков к концу сентября 2018 года.

Решетнёвская фирма также оказала финансовую помощь клинике для приобретения нового программного обеспечения и проведения ремонта палат повышенной комфортности. Кроме того, по техническому заданию КБ-51 на механическом производстве спутникостроительного предприятия был изготовлен специнвентарь для неврологического отделения больницы, сообщает муниципальный портал.

Фото: telemedicina.ru



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