КУРС НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ

Компания «Информационные спутниковые системы» оказывает поддержку в информатизации Клинической больницы № 51



В рамках сотрудничества компания «ИСС» предоставит железногорским медикам 47 персональных компьютеров. Эта компьютерная техника поможет медикам в реализации проекта «Бережливая поликлиника», предусматривающего внедрение электронного документооборота, ведение электронной истории болезни, а также выдачу рецептов и больничных листов в электронном виде.



Первая партия из 17 компьютеров уже передана специалистам Клинической больницы, оставшаяся часть техники поступит в распоряжение медиков к концу сентября 2018 года.



Решетнёвская фирма также оказала финансовую помощь клинике для приобретения нового программного обеспечения и проведения ремонта палат повышенной комфортности. Кроме того, по техническому заданию КБ-51 на механическом производстве спутникостроительного предприятия был изготовлен специнвентарь для неврологического отделения больницы, сообщает муниципальный портал.

Фото: telemedicina.ru