ЧЕРТ ПОПУТАЛ?

В Железногорске по подозрению в мошенничестве задержана адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов

Это произошло во время получения женщиной крупной суммы денег от клиентки. В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ. Именно к ним обратилась потерпевшая, которая заподозрила правозащитницу в обмане. Позднее за дело взялись следователи, они возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Установлено, что в апреле 2018 года к подозреваемой обратилась знакомая и попросила содействовать в снижении срока для своего приятеля. По апелляции прокуратуры мужчине грозило ужесточение наказания. Подозреваемая согласилась помочь за денежное вознаграждение в полтора миллиона рублей и дополнительных 450 тысяч рублей за свои услуги.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Источник: zapad24.ru