БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

Стадион «Труд» на пороге больших ремонтов: летом обновят беговую дорожку и приведут в порядок центральную арку напротив техникума

Участок ограждения и арку начнут ремонтировать уже в понедельник, 28 мая. Работы будет проводить подрядчик, который работал год назад в парке, причем, без нареканий. Деньги на «возрождение» арки заложили в бюджет в конце 2017 года - один миллион рублей.

4 июня «уйдёт на больничный» и беговая дорожка на «Труде».

- Мы давно уже просили обратить внимание на наш стадион, спасибо администрации и депутатам, в этом году наши мечты совпали. Поскольку полная замена – дорогое удовольствие, это будет выборочный ремонт там, где нарушены основание и покрытие. За эти годы появилось порядка двух десятков трещин, некоторые не требуют радикального вмешательства, возможно, ограничимся заменой резины. А некоторые представляют опасность для спортсменов: поднялось бетонное основание, торчит арматура, секторами будем полностью менять, - пояснил руководитель МАУ «КОСС» Алексей Савицкий.

Завершить работы должны ко Дню города, их общая стоимость – порядка 2,5 миллионов. Готовятся к переменам и в ДЮСШ-1: планируют заменить напольное покрытие в манеже.

По информации Управления по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск