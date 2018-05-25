Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
КЛЕЩЕЙ "ЗАЧИСТЯТ"

КЛЕЩЕЙ "ЗАЧИСТЯТ"
25.05.18 | Главные темы / Cобытия
Горожан просят воздержаться от прогулок в районе лыжной базы «Снежинка»
ЧЕРТ ПОПУТАЛ?

ЧЕРТ ПОПУТАЛ?
25.05.18 | Главные темы / Происшествия
По подозрению в мошенничестве задержана адвокат из Железногорска
БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
25.05.18 | Главные темы / Cобытия
Ремонтные работы на стадионе "Труд" завершатся ко Дню города
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
25.05.18 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин отчитался о результатах деятельности за
ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 24 МАЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 24 МАЯ
25.05.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В программе "КСТАТИ" - председательь Совета депутатов ЗАТО Железногорск

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

25.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Стадион «Труд» на пороге больших ремонтов: летом обновят беговую дорожку и приведут в порядок центральную арку напротив техникума

Участок ограждения и арку начнут ремонтировать уже в понедельник, 28 мая. Работы будет проводить подрядчик, который работал год назад в парке, причем, без нареканий. Деньги на «возрождение» арки заложили в бюджет в конце 2017 года - один миллион рублей.
4 июня «уйдёт на больничный» и беговая дорожка на «Труде».

- Мы давно уже просили обратить внимание на наш стадион, спасибо администрации и депутатам, в этом году наши мечты совпали. Поскольку полная замена – дорогое удовольствие, это будет выборочный ремонт там, где нарушены основание и покрытие. За эти годы появилось порядка двух десятков трещин, некоторые не требуют радикального вмешательства, возможно, ограничимся заменой резины. А некоторые представляют опасность для спортсменов: поднялось бетонное основание, торчит арматура, секторами будем полностью менять, - пояснил руководитель МАУ «КОСС» Алексей Савицкий.

Завершить работы должны ко Дню города, их общая стоимость – порядка 2,5 миллионов. Готовятся к переменам и в ДЮСШ-1: планируют заменить напольное покрытие в манеже.

По информации Управления по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
6 февраля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
УКС готовится объявить конкурс на ремонт пр. Курчатова и ул. Советская
ДЕНЬГИ НА «ТРУД»

ДЕНЬГИ НА «ТРУД»
29 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершается ремонт бассейна «Труд»
РЕМОНТ В РАЗГАРЕ

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
30 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Ремонт баскетбольной площадки на стадионе «Труд» идёт полным ходом
ОБНОВЯТ АРХИТЕКТУРУ

ОБНОВЯТ АРХИТЕКТУРУ
29 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Арки на улице XXII Партсъезда отремонтируют в ближайшее время. Фирма-подрядчик уже приступила к работе

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ ВСЕ НА ЯРМАРКУ! ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ КРАСКИ ЛЕТА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Май 2018 (93)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Декабрь 2017 (132)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".