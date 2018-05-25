БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
25.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая
Стадион «Труд» на пороге больших ремонтов: летом обновят беговую дорожку и приведут в порядок центральную арку напротив техникума
Участок ограждения и арку начнут ремонтировать уже в понедельник, 28 мая. Работы будет проводить подрядчик, который работал год назад в парке, причем, без нареканий. Деньги на «возрождение» арки заложили в бюджет в конце 2017 года - один миллион рублей.
4 июня «уйдёт на больничный» и беговая дорожка на «Труде».
- Мы давно уже просили обратить внимание на наш стадион, спасибо администрации и депутатам, в этом году наши мечты совпали. Поскольку полная замена – дорогое удовольствие, это будет выборочный ремонт там, где нарушены основание и покрытие. За эти годы появилось порядка двух десятков трещин, некоторые не требуют радикального вмешательства, возможно, ограничимся заменой резины. А некоторые представляют опасность для спортсменов: поднялось бетонное основание, торчит арматура, секторами будем полностью менять, - пояснил руководитель МАУ «КОСС» Алексей Савицкий.
Завершить работы должны ко Дню города, их общая стоимость – порядка 2,5 миллионов. Готовятся к переменам и в ДЮСШ-1: планируют заменить напольное покрытие в манеже.
По информации Управления по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск
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