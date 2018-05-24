ДРАМА В ПЕРВОМАЙСКОМ

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24.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 57 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю
 
Во вторник, 22 мая, в ночное время, в дежурную часть поступило сообщение, что в Первомайском возле дома по Поселковому проезду, 5 лежит женщина без сознания с телесными повреждениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие правоохранители установили, что между 34-летней гостьей и 36-летней хозяйкой квартиры, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры, разозлившись на гостью, сидевшую на подоконнике открытого окна, резко толкнула женщину, которая, не удержав равновесия, выпала с высоты 4 этажа. Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в стационар.
 
Подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает максимальное наказание на срок до 8 лет лишения свободы.
Фото: golyanovo.ru


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