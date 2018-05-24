ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
24.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая
Муниципальному городскому архиву исполнилось 60 лет
Татьяна Зимина, Максим Овчинников
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
7 мая 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские школьники заступили на «Вахту памяти»
1 сентября 2015 | Раздел: Аудио / РадиопередачиПрограмма городского радио "Спектр - 26" В студии Татьяна Зимина. В программе : • К школе готовы! В городе прошли массовые праздники, посвященные Дню Знаний. • Благая новость от РЭК. В Железногорске снизятся тарифы на тепло в 2016 году. • Ремонт продолжается. Губернатор края проверил трассу Красноярск - Железногорск. • Атомкласс • "Теремок" успеха.
19 ноября 2014 | Раздел: Cобытия••• Сегодня старейшему СМИ Железногорска - городскому радио - исполнилось 55 лет
19 ноября 2012 | Раздел: Cобытия••• 19 ноября городскому проводному радиовещанию исполнилось 53 года
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сан4о, в новости: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Гость, в новости: В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ
Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ