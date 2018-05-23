ПРОФСОЮЗЫ ЗА КРАСОТУ

Территориальная профсоюзная организация Железногорска проводит конкурс на самое зелёное рабочее место среди муниципальных предприятий и бюджетных организаций

Выявление лучших образцов озеленения производственных помещений в ТПО уже становится доброй традицией: если в прошлом году в конкурсе приняли участие 10 организаций, то сегодня продемонстрировать свое умение создавать экологический комфорт на работе вызвались уже 15 конкурсантов: детские сады, школа №100, подразделения МП "ГЖКУ" и Детская школа искусств.

Основными критериями оценки стали видовое разнообразие растений, ухоженность, размещение с учетом биологических особенностей и положения рабочего места, а также соблюдение требований санитарных правил при расположении цветов в помещениях.

Итоги конкурса жюри подведет в ближайшее время, а на майском заседании профкома победители и призеры будут отмечены дипломами и памятными призами.

Вопрос формирования благоприятной микроэкологической среды на рабочих местах крайне важен. В ТПО изучают и тиражируют положительный опыт по обустройству зеленых зон в учреждениях Железногорска.

Источник: www.тпо-железногорск.рф