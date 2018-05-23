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КАК СПАСТИ ЕЖИКА

23.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

137 кг использованных элементов питания передали на безопасную утилизацию сотрудники ГХК 

Инициатива организовать на комбинате сбор использованных батареек принадлежит группе экологического менеджмента предприятия в рамках развития общей экологической культуры.

Специальные контейнеры для сбора установлены во всех зданиях комбинатоуправления ГХК с 2016 года. По мере их наполнения батарейки изымают работники АХС и передают в специализированную организацию для дальнейшей утилизации. Причем многие работники ГХК приносят использованные батарейки из дома, чтобы отправить их на безопасную утилизацию.

Собранные батарейки забирает красноярская общественная организация «Зелёная дружина». В дальнейшем батарейки отправят на единственный у нас в стране завод по переработке в Челябинск.

Считается, что одна выброшенная батарейка делает непригодной для жизни животных 20 квадратных метров – это территория обитания одного ежа. Одна батарейка весит порядка 20 граммов, соответственно, если перевести 137 килограммов сданных батареек в размерность популярной акции «Спаси ёжика», то получится 6850 ёжиков, или 137 тысяч квадратных метров территории для их обитания.

Из этих цифр наглядно видно, какой экологический ущерб могут нанести обычные батарейки, если не организовать их профессиональную утилизацию.

Источник: www.sibghk.ru



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