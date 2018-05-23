УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

В июне россияне начнут платить за жилье по новым квитанциям, следует из приказа Минстроя, который начнет действовать с 26 мая

Обновленный бланк платежного документа зарегистрировал Минюст.

Предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 г., утрачивает силу, сообщает «Российская газета». В новой платежке будет намного больше сведений, чем в прежней.

В отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные услуги на содержание общего имущества.

Отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга.

В новой платежке появятся два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ: идентификатор платежного документа и единого лицевого счета.

В платежке исчезли два раздела о взносах за капремонт: «расчет размера взноса на капитальный ремонт» и «информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Теперь все сведения по капремонту прописаны в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

Минстрой пояснил, что новая форма платежного документа разработана в связи с переносом расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества дома, можно увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.

«Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более прозрачной и понятной», - подчеркивает Минстрой.

С помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ (Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) можно проверить достоверность квитанции.

В приказе Минстроя новая форма платежки названа примерной. По словам ведущего юрисконсульта Института экономики города Дмитрия Гордеева, это связано с тем, что данная форма платежного документа носит рекомендательный, а не обязательный характер. «Как правило, в большинстве городов свои платежные документы, в которых прописаны особенности того или иного населенного пункта», - заметил эксперт.

Однако Минстрой подчеркивает, что предложенная форма остается ориентировочной лишь в части расположения и очередности строк, но набор сведений, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции.

Плату по единому платежному документу необходимо вносить не на банковский счет единого информационно-расчетного центра, а сразу на счета соответствующих исполнителей коммунальных услуг (при прямых договорах), отдельно на расчетный счет управляющей компании и на счет оператора капремонта.

Источник: vestifinance.ru