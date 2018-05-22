РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Боксёры ДЮСШ «Юность» завоевали три золотые медали на Открытом краевом турнире

В Ачинске с 16 по 20 мая проходил Открытый краевой турнир памяти мастера спорта международного класса и судьи МК Анатолия Жалковского. Боксёры ДЮСШ «Юность» в очередной раз доказали, что они - одни из самых сильнейших в Красноярском крае.

I место - Юрий Архипов, весовая категория 40 кг;

I место - Роман Кузьминых, весовая категория 28 кг;

I место - Кирилл Кузьминых, весовая категория 31 кг.

Победителей подготовили тренеры Даниил Посохин и Владимир Иванов.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск