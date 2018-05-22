РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
Боксёры ДЮСШ «Юность» завоевали три золотые медали на Открытом краевом турнире
В Ачинске с 16 по 20 мая проходил Открытый краевой турнир памяти мастера спорта международного класса и судьи МК Анатолия Жалковского. Боксёры ДЮСШ «Юность» в очередной раз доказали, что они - одни из самых сильнейших в Красноярском крае.
I место - Юрий Архипов, весовая категория 40 кг;
I место - Роман Кузьминых, весовая категория 28 кг;
I место - Кирилл Кузьминых, весовая категория 31 кг.
Победителей подготовили тренеры Даниил Посохин и Владимир Иванов.
автор публикации София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск
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