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В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ

22.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

В четверг, 24 мая, гостем студии программы «КСТАТИ» станет и.о.председателя Совета депутатов ЗАТО Железногорск АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ

Гость студии расскажет горожанам об итогах очередной сессии железногорского парламента.

Программа выйдет 24 мая на телеканале "Енисей" в 19.15, а также на канале "МИР24" в 20.20 в сети кабельного телевидения МП "ГТС". Оставайтесь с нами!



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 18:17 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

На сайте проекта Наш Железногорск нет обратной связи. Написано, что сайт работает в тестовом режиме, но как сообщить о недостатках непонятно. Это в духе чиновников - нам виднее wink

Конкретно 2 предложения.
1. В категории проблем на первых порах добавить "другое". Иначе получается, что сайт делали ради поиска открытых колодцев и плохих дорог, а дороги у нас все одна сплошная проблема.
2. Карту 2гис заменить на карту Яндекса или Гугла. В 2Гис карта рисованная и ориентированная на здания и проезды и то уступает.
Например будет открытый колодец между ТЭА и Радугой, на этой карте сплошная зелень - никогда точно не отметишь и потом не найдешь.
На карте яндекса или гугла можно выбрать вид со спутника. Отметить конкретное место, например найти конкретное дерево которое может упасть или тот же колодец но уже с точностью до метра.

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