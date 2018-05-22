В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ
22.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая
В четверг, 24 мая, гостем студии программы «КСТАТИ» станет и.о.председателя Совета депутатов ЗАТО Железногорск АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ
Гость студии расскажет горожанам об итогах очередной сессии железногорского парламента.
Программа выйдет 24 мая на телеканале "Енисей" в 19.15, а также на канале "МИР24" в 20.20 в сети кабельного телевидения МП "ГТС". Оставайтесь с нами!
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