Однокомнатные квартиры новой планировки от 33 до 42 кв. м уже второй год приобретаются администрацией Железногорска за счет краевого финансирования. В 2017-м таких квартир было 15. В этом году запланировано 9 квартир, в пяти из которых побывала на днях специальная комиссия/

В проверке квартир принял участие глава ЗАТО Игорь Куксин. Об итогах он рассказал в соцсетях:

Чаще всего взрослые не задумываются о том, как складывается жизнь у детей, потерявших родителей. Мы редко знаем о том, что в 18 лет они выходят из детского дома, где о них заботились пусть не родные, но все же взрослые люди. И формально их собственная взрослая жизнь начинается как раз с этих однушек.

Муниципалитет проявляет максимум усилий, чтобы быт молодых людей был защищён на этом старте. Я впервые участвовал в осмотре квартир, и убедился, что квартиры оборудованный сантехникой - простой, но новой и надёжной, электроплитами, в них свежий ремонт. Родительского опыта и поддержки, конечно, это все им не заменит. Но точно город делает для ребят максимум, и снимать углы для того, чтобы встать на ноги, найти работу, уже не нужно будет. Есть ДОМ".