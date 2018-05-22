Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22.05.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Боксёры ДЮСШ «Юность» завоевали три золотые медали на Открытом краевом турнире
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ
22.05.18 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 24 мая, гостем программы «КСТАТИ» станет и.о.председателя Совета
ЕСТЬ ДОМ!

ЕСТЬ ДОМ!
22.05.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошла приёмка квартир для детей-сирот
ТИМ ЮНИОР НА СТАРТЕ

ТИМ ЮНИОР НА СТАРТЕ
22.05.18 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае начался приём заявок на участие в летнем лагере ТИМ "Юниор"
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 МАЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 МАЯ
22.05.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 МАЯ

ЕСТЬ ДОМ!

22.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске прошла приёмка квартир для детей-сирот

Однокомнатные квартиры новой планировки от 33 до 42 кв. м уже второй год приобретаются администрацией Железногорска за счет краевого финансирования. В 2017-м таких квартир было 15.  В этом году запланировано 9 квартир, в пяти из которых побывала на днях специальная комиссия/
В проверке  квартир принял участие глава ЗАТО Игорь Куксин. Об итогах он рассказал в соцсетях:

Чаще всего взрослые не задумываются о том, как складывается жизнь у детей, потерявших родителей. Мы редко знаем о том, что в 18 лет они выходят из детского дома, где о них заботились пусть не родные, но все же взрослые люди. И формально их собственная взрослая жизнь начинается как раз с этих однушек. 

Муниципалитет проявляет максимум усилий, чтобы быт молодых людей был защищён на этом старте. Я впервые участвовал в осмотре квартир, и убедился, что квартиры оборудованный сантехникой - простой, но новой и надёжной, электроплитами, в них свежий ремонт. Родительского опыта и поддержки, конечно, это все им не заменит. Но точно город делает для ребят максимум, и снимать углы для того, чтобы встать на ноги, найти работу, уже не нужно будет. Есть ДОМ".

фото Игоря Куксина



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
С НОВОСЕЛЬЕМ!

С НОВОСЕЛЬЕМ!
16 марта 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске вручили ключи от экономжилья первым новоселам
МОХНАТЫЙ СЫЩИК

МОХНАТЫЙ СЫЩИК
11 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Служебно-розыскная собака полиции помогла раскрыть квартирную кражу
КВАРТИРЫ С ВЫГОДОЙ

КВАРТИРЫ С ВЫГОДОЙ
3 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
400 железногорцев участвуют в программе «Жилье для российской семьи»
СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
11 октября 2013 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске два социальных дома скоро обретут хозяев

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ВСТРЕЧАЙ ПЕРВОМАЙ! ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Май 2018 (75)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Декабрь 2017 (132)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".