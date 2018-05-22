ТИМ ЮНИОР НА СТАРТЕ

В Красноярском крае начался приём заявок на участие в летнем лагере ТИМ "Юниор"

С 20 июля по 28 августа полторы тысячи активных и творческих подростков края соберутся на площадке образовательного лагеря "Территория инициативной молодежи "Юниор".

ТИМ "Юниор" – ежегодная площадка в формате летнего лагеря для подростков. В 2018 году состоится 4 тематических заезда, включающих 14 смен.

Первый заезд "Будь в курсе" предполагает 9-дневную обучающую программу для школьных пресс-центров.

С 30 июля по 7 августа состоится 2-й заезд для ребят из движений "Юнармия", "Юные спасатели", "Юные инспектора движения", флагманской программы "Ассоциация ВПК" и Казачьего общества.

К участию в 3-м заезде "Живи ярко", который пройдет с 9 по 17 августа, приглашаются активисты флагманских программ "Арт-парад", "КВН", "Беги за мной! Сибирь" и "Экстремальный спорт". Участников направления "Беги за мной! Сибирь" ждут командные игры, дискуссии по вопросам питания и физической культуры, фитнес-тренировки. Планируются творческие встречи с деятелями культуры края.

Завершит ТИМ "Юниор" заезд "Сделай первым", программа которого будет интересна участникам волонтерских и добровольческих движений "Красволонтер", "Волонтеры Победы", "Моя территория" и "Добровольчество". Начнется смена 20 августа. Для ребят пройдут мероприятия по профориентации и профессиональному мастерству WorldSkills, игры и квесты. Участники ознакомятся с новыми способами реализации проектов по благоустройству территории.

К участию в проекте приглашаются подростки, проживающие на территории Красноярского края, активисты штабов флагманских программ молодежной политики региона, участниками РДШ. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальной странице проекта. Отметим, что регистрация на первый заезд заканчивается уже 5 июня.

Подробную информацию о проекте ТИМ "Юниор" можно найти на официальном сайте проекта тимюниор.рф. Вопросы организаторам можно задать в официальном сообществе проекта и по телефону +7(391)260-65-16.

Источник: krskstate.ru