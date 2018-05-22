ГРЕЙСЯ, НАРОД!

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Завершение отопительного сезона перенесено на 28 мая

Сегодня, 21 мая, Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин подписал постановление об изменении даты окончания отопительного периода. К отключению отопительных систем ЗАТО Железногорск специалисты приступят 28 мая.

Изменение даты связано с изменением прогноза погоды. Ранее отключение отопительных систем объектов на территории ЗАТО планировалось 23 мая, сообщает муниципальный портал.