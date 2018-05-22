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ОГНЕМ УНИЧТОЖЕНЫ

21.05.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 82 | Автор: Галина Процкая

Дознаватели выясняют причину пожара на горнолыжной базе «Снежинка»

В воскресенье, 20 мая, поступило сообщение о пожаре в ангаре на горнолыжной базе «Снежинка». В специальном помещении хранилась крупногабаритная техника для подготовки горно-лыжных склонов.   

На момент прибытия пожарных ангар был полностью охвачен огнем, создалась угроза распространения огня на пристроенное бытовое помещение.

Уже известно, что пожар начался внутри ангара, в правом углу. В нем хранились полиэтиленовые трубы и карнавальные костюмы для факельного шествия. Электроснабжение в помещении было временным.

В результате пожара полностью уничтожены ангар, хозяйственная пристройка, снегоуплотнительная техника «Ратрак», пушка для искусственного снега, 600 метров трубы для снегообразования. Площадь пожара составила 110 кв.м. 

Специалисты рассматривают несколько причин возгорания. 

Сумма материального ущерба устанавливается. В огне никто не пострадал. 

фото ГиГ



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