ЗОЛОТО ДЛЯ ЧЕМПИОНА
21.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая
Железногорец Дмитрий Полянский стал лучшим на Кубке мира по триатлону в Астане
Дмитрий Полянский ушел в отрыв на Кубке мира по триатлону в Казахстане. Из-за низкой температуры воды женщины соревновались в дуатлоне, а мужчинам сократили дистанцию плавания до 750 м.
Россию представляли братья Дмитрий и Игорь Полянские, которые пришли к финишу в числе первых. Однако золото взять удалось Дмитрию, который лидировал на велоэтапе:
«Долгожданная победа на Кубке мира, очень рад, что все сложилось сегодня. Спасибо организатором за прекрасную гонку. И, конечно, спасибо болельщикам, выступал как будто на родине!»
Второе место занял австралиец Марсель Уолкингтон, а замкнул тройку призёров француз Рафаэль Орельен. Игорь Полянский в протоколе занимает 8-ю строчку.
Следующий этап Кубка мира состоится 2 июля в итальянском Кальяри.
Фото: kraysport.ru
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