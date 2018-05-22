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ПАМЯТИ "СНЕЖНОГО БАРСА"

21.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая

Соревнования по скалолазанию посвятили памяти легендарного альпиниста Петра Кузнецова


В субботу, 19 мая, Почётному гражданину Железногорска Петру Валентиновичу Кузнецову исполнилось бы 60 лет.

В память о нашем прославленном замляке на скалодроме центра «Патриот» прошли детско-юношеские соревнования по скалолазанию - на старт вышли более 60 участников в возрасте от 7 до 15 лет. Скалолазы соревновались в дисциплине "Скорость".
Победителями в своих категориях стали: Ксения Чемеревская, Ярослав Энгель, Ульяна Вехова, Вениамин Коряков, Кристина Ануфриева, Егор Холодков.
В центре «Патриот» ребята занимаются скалолазанием под руководством тренеров Сергея Лебедева и Павла Мельникова.

- В самых младших возрастах спортсмены не обладают большим опытом, а вот среди старшей группы большинство участников уже готовы получить спортивные разряды, - сказал Сергей Лебедев, - А если оценивать количество детей, регулярно занимающихся скалолазанием в нашем городе, то их цифра приближается к 120, и это не считая тех, кто приходит на скалодром эпизодически, для интереса.

Поддержать юных спортсменов собрались друзья Петра Кузнецова, родители участников состязаний, а также горожане - приверженцы этого вида зрелищного спорта.Пётр Валентинович Кузнецов - двукратный чемпион СССР и чемпион России по альпинизму, имеет звание "Снежный барс". 

Родился 19 мая 1958 года в селе Пролетарка Алтайского края. В Железногорск приехал в 1976 году. Через год начал заниматься спортивным скалолазанием, выполнил норматив КМС, затем мастера спорта СССР. Участвовал во Всесоюзных соревнованиях, пятикратный чемпион ЦС ФиС. Пётр Валентинович входил в состав сборной края и страны по альпинизму.

Участник шести гималайских экспедиций и восхождений на восьмитысячники. В том числе дважды - по новым маршрутам на высшую точку планеты гору Эверест. В 2001 году за восхождение в составе сборной России на последний непокоренный восьмитысячник планеты Лхотзе - Среднюю награжден медалью "Золотой Эдельвейс". В 2002 году награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Участвовал в комплексной экспедиции "Антарктида-2003" и восхождении на пик Шварца. Звание "Почётный гражданин ЗАТО г.Железногорск" присвоено П.В.Кузнецову решением городского Совета ЗАТО г. Железногорск 29 июля 2004 года. 

Пётр Валентинович погиб при восхождении на вершину К-2 (Чогори) в составе российской экспедиции в августе 2006 года.

фото: www.zato26.org



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