КРАСКИ ЛЕТА
18.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
1 млн 200 тыс цветов украсят этим летом Железногорск
Цветочную рассаду уже подготовили в теплицах муниципального предприятия "Комбинат благоустройства".
Часть декоративных клумб озеленители засеют семенами.
Благодаря активистам общественного движения "Мой двор - моя забота" цветочными композициями планируют украсить около 120 городских дворовых территорий
Фото Ирины Пикаловой
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