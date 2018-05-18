КРАСКИ ЛЕТА

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18.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

1 млн 200 тыс цветов украсят этим летом Железногорск

Цветочную рассаду уже подготовили в теплицах муниципального предприятия "Комбинат благоустройства".

Часть декоративных клумб озеленители засеют семенами.

Благодаря активистам общественного движения "Мой двор - моя забота" цветочными композициями планируют украсить около 120 городских дворовых территорий

Фото Ирины Пикаловой



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