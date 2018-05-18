КУБОК СТАЙЕРОВ
18.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
30 июня на акватории голубой жемчужины города состоятся открытые краевые соревнования по плаванию на открытой воде "Кубок стайеров".
Женщинам предложат дистанцию 800 м, мужчинам – 1,5 км. В соревнованиях примут участие 18 возрастных групп.
Расписание соревнований:
разминка – 11.00, парад открытия – 11.30, старт - в 12.00.
Всем спортсменам будут вручены памятные медали.
Более подробная информация в положении здесь.
По всем вопросам: 8-913-033-00-11 Александр
По информации спортивного журнала "Молния"
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