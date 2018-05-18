КУБОК СТАЙЕРОВ

В Железногорске впервые проведут соревнования по плаванию на озере 30 июня на акватории голубой жемчужины города состоятся открытые краевые соревнования по плаванию на открытой воде "Кубок стайеров". Женщинам предложат дистанцию 800 м, мужчинам – 1,5 км. В соревнованиях примут участие 18 возрастных групп. Расписание соревнований: разминка – 11.00, парад открытия – 11.30, старт - в 12.00. Всем спортсменам будут вручены памятные медали. Более подробная информация в положении здесь. По всем вопросам: 8-913-033-00-11 Александр По информации спортивного журнала "Молния"

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