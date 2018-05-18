СОТВОРИ ДОБРО!

Железногорский хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых 19 мая приглашает на благотворительный концерт «Во имя жизни»

Лучшие творческие коллективы города выступят на сцене Дворца культуры. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на приобретение средств ухода и гигиены для онкологических тяжелобольных.

ЛЮДМИЛА ЖИХАРЕВА, директор Дворца творчества детей и молодежи:



– Еще в декабре прошлого года к нам обратился директор Железногорского хосписа Виктор Стародубцев – смогут ли наши коллективы: хореографический ансамбль «Сибирята» и эстрадная студия «Берег детства» стать участниками майского благотворительного концерта? Мы, конечно же, откликнулись. Педагоги, в силу жизненного опыта, осознают тяжесть проблематики хосписных больных, поэтому им есть что рассказать своим воспитанникам и объяснить цель участия в благотворительном мероприятии.

Начало концерта в 17 часов.