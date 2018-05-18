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СОТВОРИ ДОБРО!

СОТВОРИ ДОБРО!
18.05.18 | Главные темы / Cобытия
19 мая во Дворце культуры пройдет благотворительный концерт "Во имя жизни"
ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 17 МАЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 17 МАЯ
18.05.18 | Главные темы / Cобытия
В программе "КСТАТИ" - начальник Специального управления ФПС №2 МЧС России
БЫСТРО И АНОНИМНО

БЫСТРО И АНОНИМНО
18.05.18 | Главные темы / Cобытия
Для жителей Красноярского края продолжается акция "Стоп ВИЧ/СПИД"
ПРОЕКТ МИНСТРОЯ

ПРОЕКТ МИНСТРОЯ
17.05.18 | Главные темы / Cобытия
В 2019 году россиян обяжут ставить умные коммунальные счетчики в домах
МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
17.05.18 | Главные темы / Cобытия
Курсанты Академии совместно с сотрудниками МЧС ликвидировали условный пожар на

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 17 МАЯ

18.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая



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